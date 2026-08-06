Bhagalpur News: टीएमबीयू ने जांच के आधार पर हटाया, आयोग ने इंटरव्यू पर चुना
Bhagalpur News: भागलपुर में टीएमबीयू के 70 अतिथि शिक्षकों की सेवाएं जांच रिपोर्ट के आधार पर खत्म कर दी गईं हैं। इनमें से 9 शिक्षकों का बीएसयूएससी द्वारा नई नियुक्ति में चयन किया गया है। शिक्षक धरना जारी रखे हुए हैं और अपनी मांगों के प्रति वचनबद्ध हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिला है।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू में पिछले साल नियुक्त जिन 70 अतिथि शिक्षकों की सेवा जांच रिपोर्ट के आधार पर खत्म कर दी गई है। उनमें से नौ अतिथि शिक्षकों का चयन बिहार राज्य विवि सेवा आयोग (बीएसयूएससी) द्वारा हाल ही में नई नियुक्ति में हुआ है। राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए हुई संविदा आधारित नियुक्ति में आयोग की तरफ से 13 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, इसमें नौ का चयन हुआ है। हटाए गए अतिथि शिक्षकों का धरना बुधवार के भी जारी था। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी न्यायोचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।
कहा कि विवि की जांच समिति ने जिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रश्न उठाते हुए उन्हें अनैतिक एवं अयोग्य बताया था, उनमें से ही नौ का चयन हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि यदि वही अभ्यर्थी उच्च स्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से सहायक प्राध्यापक बनने के योग्य पाए गए, तो जाहिर है कि उन्हें गलत जांच करके साजिशन अयोग्य ठहरा कर लोकभवन को गुमराह किया गया।शिक्षकों का आरोप है कि उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं किया गया। इस दौरान धरना पर डॉ. अजय कुमार, डॉ. अनंत कुमार दास, डॉ. रूपा सिंह, डॉ. ज्योत्सना तिवारी, डॉ. दीपक कुमार, डॉ. आदित्य कुमार, डॉ. अंजना कुमारी, डॉ. सरोज कुमार, डॉ. सोनी कुमारी आदि उपस्थित रहे।
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