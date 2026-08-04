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Bhagalpur News: शराब के नशे में दो युवक गिरफ्तार, भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अकबरनगर में दो युवकों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गश्ती के दौरान किशनपुर बाईपास के पास उन्हें हिरासत में लिया। मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि हुई। गिरफ्तार युवकों की पहचान रूदल कुमार मंडल और सुमित कुमार के रूप में हुई है।

Bhagalpur News: शराब के नशे में दो युवक गिरफ्तार, भेजा जेल

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। अकबरनगर थाना पुलिस ने सोमवार को दो युवकों को शराब के नशे में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष रामाशीष कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान पुलिस ने किशनपुर बाईपास के पास से दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद दोनों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जहां शराब सेवन की पुष्टि हुई। गिरफ्तार युवकों की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर नवटोलिया निवासी रूदल कुमार मंडल तथा दामोदरपुर खुटाहा निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई है।

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