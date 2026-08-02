Bhagalpur News: मुंगेर: करंट लगने से पुलिस जवान एवं रेलकर्मी की मौत
Bhagalpur News: बरियारपुर से राजेश बरियारपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में नाई पोखर के
Bhagalpur News: बरियारपुर से राजेश बरियारपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में नाई पोखर के समीप बजरंगवली स्थान का तार जोड़ने के क्रम में करंट लगने से दो युवक पंकज कुमार उम्र 38 वर्ष तथा अमन कुमार उम्र 30 वर्ष की मौत हो गयी। पंकज कुमार जमालपुर रेल कारखाना में नौकरी करता था। जबकि अमन कुमार बिहार पुलिस का जवान था जो समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर के डीएसपी के बॉडीगार्ड के रूप में तैनात था। बताया जाता है कि रविवार की सुबह करीब 9 बजे पंकज कुमार पिता स्वर्गीय राम देव साह तथा अमन कुमार पिता राज कुमार साह दोनों मिलकर नाई पोखर के समीप बजरंगबली स्थान का तार जोड़ रहा था।
इसी क्रम में तार में अचानक करंट आ गया जिससे दोनों युवक को करंट लग गया, और दोनों युवक जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद इलाज के लिए बरियारपुर अस्पताल ले गया जहां से बेहतर इलाज के लिए मुंगेर भेज दिया। लेकिन रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर मृतक के गांव में भीड़ लग गई। हर कोई दोनों को दोस्ती की चर्चा कर रहे थे।
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