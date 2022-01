त्रिवेणीगंज में शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Two smugglers arrested with liquor in Triveniganj

त्रिवेणीगंज (निसं)। पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के डपरखा वार्ड 10 और मयूरवा वार्ड 9 में रविवार की रात छापेमारी कर देसी शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि डपरखा वार्ड 10 निवासी बसंत सरदार और मयूरवा वार्ड 9 निवासी रविन्द्र यादव शराब की तस्करी करता है। इसके बाद पुलिस डपरखा वार्ड 10 में बसंत सरदार को आठ सौ एमएल और मयूरवा वार्ड 9 के रविन्द्र यादव को दो सौ एमएल देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया। बताया कि दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।