बांका चांदन में विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Two smugglers arrested with foreign liquor in Banka

बांका, हिंदुस्तान टीम

चांदन थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 17 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही कार पर सवार दो शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड की ओर से आ रहे एक कार को रोककर जब तलाशी ली गई तो कार में 17 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। कार पर सवार दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। युवक से पूछताछ जारी है। युवक ने पुलिस को बताया कि वह लोग झारखंड से शराब लेकर आ रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है।