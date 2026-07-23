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Bhagalpur News: बांका : सांप काटने से महिला समेत दो की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। अमरपुर प्रखंड क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर

Bhagalpur News: बांका : सांप काटने से महिला समेत दो की हालत गंभीर

Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।अमरपुर प्रखंड क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर सांप काटने की दो घटनाओं में एक महिला सहित दो लोगों की हालत गंभीर हो गई। पहली घटना अमरपुर शहर की है, जबकि दूसरी खंजरपुर गांव में हुई। दोनों पीड़ितों को परिजनों ने तत्काल अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार समय पर अस्पताल पहुंचने से दोनों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए चिकित्सकों ने लोगों से सतर्क रहने तथा सांप काटने पर झाड़-फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है।

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अस्पताल प्रशासन ने बताया कि एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित है और मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।

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