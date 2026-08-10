Bhagalpur News: किशनगंज : डुमरिया भट्टा रोड में बदमाशों ने वृद्ध महिला का चेन छीना
Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाता किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के डुमरिया भट्टा
Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाताकिशनगंज सदर थाना क्षेत्र के डुमरिया भट्टा शनि मंदिर सड़क के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने सोमवार को एक वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर फरार हो गया। मामले को लेकर पीड़ित वृद्ध महिला ने सदर थाना में आवेदन देकर पुलिस को सूचना दी है।सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।जानकारी के अनुसार महिला संतोला देवी पति कृष्णचंद्र ठाकुर, डुमुरिया भट्टा स्थित शनि मंदिर के पास की निवासी सोमवार को भूतनाथ गौशाला मंदिर से पूजा-अर्चना कर मंदिर से लौट रही थीं।ई-रिक्शा से पेट्रोल पंप के पास उतरने के बाद वह पैदल गली के रास्ते अपने घर जा रही थीं।
इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे, बदमाशों ने अचानक वृद्ध महिला के गले से करीब 20 ग्राम वजन की सोने की चेन झपट ली और तेज रफ्तार से बाइक दौड़ा कर मौके से फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित महिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे।दोनों बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी।घटना के बाद वृद्ध महिला ने सदर थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
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