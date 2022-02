चपरी मोड़ पर बाइक दुर्घटना में दो जख्मी, एक रेफर

Two injured, one referee in a bike accident at Chapri Mor

अमरपुर ( बांका)। निज संवाददाता

अमरपुर शाहकुंड पथ पर चपरी मोड़ के समीप गुरुवार को दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दोनों बाइक चालक जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रजौन थाना क्षेत्र के भुसिया गांव के दिलखुश कुमार अपनी बाइक से अपने रिश्तेदार के घर खरदौरी जा रहे थे, चपरी मोड़ पर पंहुचते ही सामने से आ रहे लौगांय गांव के नीलेश कुमार की बाइक से उनकी आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में नीलेश गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया जहां डॉ नवल किशोर साह ने उनका प्राथमिक उपचार किया तथा नीलेश को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया।