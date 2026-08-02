Bhagalpur News: लखीसराय: शहादत दिवस पर डॉ. कुमार शरत चंद्र को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

Bhagalpur News: लखीसराय से मनोज कुमार की रिपोर्ट: लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। बालिका विद्यापीठ, शक्ति उत्थान आश्रम, लखीसराय में रविवार को संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय डॉ. कुमार शरत चंद्र के शहादत दिवस पर श्रद्धा एवं सम्मान के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने उनके चित्र तथा संस्थान के प्रेरणास्रोत स्वर्गीय ब्रजनंदन शर्मा (बाबूजी) की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके शिक्षा, सेवा और मानवता के प्रति योगदान को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा से हुई। शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने सामूहिक प्रार्थना, भजन-गायन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से श्रद्धासुमन अर्पित किए। बाल भवन के बच्चों द्वारा प्रस्तुत गीत आदमी खिलौना है ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया।

कार्यक्रम का संचालन कक्षा दसवीं की छात्राओं तान्या और सृष्टि शिखा ने किया। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्याम उदय सिंह ने डॉ. शरत चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन शिक्षा, अनुशासन, सेवा और समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। वहीं विद्यालय की प्राचार्या कविता सिंह ने कहा कि उनके आदर्श और मूल्य विद्यालय परिवार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। विद्यालय की सचिव सुगंधा शर्मा ने विद्यार्थियों से डॉ. शरत चंद्र के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हॉस्टल संचालिका उषा शर्मा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी पावन स्मृतियों को नमन किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक संजीव श्रीवास्तव, राजीव कुमार, सहायक शिक्षक गणेश कुमार, बाल भवन प्रभारी कीर्ति कुमारी सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। अंत में सभी ने स्वर्गीय डॉ. कुमार शरत चंद्र और बाबूजी के आदर्शों पर चलने का सामूहिक संकल्प लिया।