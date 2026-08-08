Bhagalpur News: बांका: कामरेड बासुदेव यादव की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित
Bhagalpur News: बांका में कामरेड बासुदेव यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वक्ताओं ने उनके योगदान को याद किया और समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनके संघर्ष की प्रासंगिकता को बताया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या भी शामिल हुई।
Bhagalpur News: बांका से आनंद की रिपोर्ट स्थानीय एसडीएमवाई महाविद्यालय परिसर में कामरेड बासुदेव यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि कामरेड बासुदेव यादव ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया। उन्होंने अपने जीवनकाल में किसानों, मजदूरों और आम लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वक्ताओं ने उनके विचारों और संघर्षों को आज के दौर में भी प्रासंगिक बताया। कार्यक्रम के दौरान उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय एवं अधिकार पहुंचाने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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