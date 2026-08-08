Bhagalpur News: पूर्णिया : कला प्रेमी की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह
Bhagalpur News: मीरगंज (पूर्णिया) से आलोक कुमार की रिपोर्ट मीरगंज नगर पंचायत अंतर्गत खगहा गांव स्थित
Bhagalpur News: मीरगंज (पूर्णिया) से आलोक कुमार की रिपोर्ट मीरगंज नगर पंचायत अंतर्गत खगहा गांव स्थित श्री हरि साहित्य सदन में कला निकेतन खगहा के कला एवं संगीत प्रेमी स्मृतिशेष शंभूनाथ झा की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मौजूद लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर अशोक चौधरी, देवेश चौधरी, कैलाश बिहारी चौधरी, वार्ड पार्षद अनिल चौधरी, संतोष चौधरी, श्याम सुंदर साह, हरि साह, कुमार राजन, सुश्री दिव्यांशु सहित अन्य लोगों ने शंभूनाथ झा के व्यक्तित्व और योगदान को याद किया।
वक्ताओं ने कहा कि शंभूनाथ झा का कला और संगीत के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में कला-संगीत के प्रति लोगों में रुचि जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सादगी और आत्मीय व्यवहार को हमेशा याद किया जाएगा। वक्ताओं ने उनके निधन को क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
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