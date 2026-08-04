Bhagalpur News: चार माह से दम तोड़ रहा है जिले में संचालित ट्रांसपोर्ट व्यवसाय

Bhagalpur News: शहर के सैकड़ों खुदरा व्यापारियों का व्यवसाय हो रहा प्रभावित विक्रमशिला सेतु पर भारी वाहनों

Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। जिले में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय पिछले चार महीनों से गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। दरअसल, विक्रमशिला सेतु पर भारी वाहनों ट्रक और ट्रेलर के आवागमन पर प्रतिबंध है। इस फैसले ने न सिर्फ ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़ दी है, बल्कि पूरे जिले के व्यापारिक तंत्र को प्रभावित कर दिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी वाहनों के लिए विक्रमशिला सेतु पर परिचालन बंद होने का नतीजा है कि कई सामान के दामों में भी इजाफा हो रहा है। माल की आवाजाही कम होने का सीधा असर जीएसटी के राजस्व पर भी पड़ रहा है। जीएसटी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विक्रमशिला सेतु पर मालवाहक गाड़ियों के परिचालन बंद होने से राजस्व संग्रह पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।

3 दिन का सफर 13 दिनों में, भाड़ा ज्यादा पर समय की कोई गारंटी नहीं विक्रमशिला सेतु पर परिचालन बंद होने के बाद मालवाहकों को मुंगेर पुल श्रीकृष्ण सेतु या अन्य लंबे और घुमावदार रास्तों से होकर जाना पड़ रहा है। इस लंबे डाइवर्ट रूट के कारण ट्रांसपोर्टरों को ईंधन और समय दोनों की भारी चपत लग रही है। नतीजतन, व्यापारियों से अधिक किराया वसूलने के बावजूद माल समय पर नहीं पहुंच रहा है। जो सामान पहले सिलीगुड़ी और पूर्वोत्तर नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों से महज 3 दिनों में भागलपुर पहुंच जाता था, उसे आने में अब 13 से 15 दिन का समय लग रहा है। एक निजी ट्रांसपोर्ट के प्रबंधक मनीष शुक्ला ने बताया कि जितनी संख्या में बुकिंग होती थी। अब आधी हो गई है। किराया बढ़ने के कारण सामान के आवक में भी कमी आई है। सिर्फ आवश्यक सामान ही नियमित रूप से आ रहा है।

शहर के सैकड़ों खुदरा व्यापारियों के सामने संकट सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होने के कारण शहर के सैकड़ों छोटे और खुदरा व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। समय पर माल नहीं मिलने से दुकानों में स्टॉक खत्म हो रहा है, जिससे ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। वहीं, त्योहारी सीजन और मांग के समय सामान रास्ते में अटके रहने से व्यापारियों की पूंजी फंस गई है। भागलपुर में लगभग 42 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियों के ट्रांसपोर्ट ऑफिस और डिपो संचालित होते हैं, जहां से पूरे जिले और आसपास के जिलों में सामान की आपूर्ति होती है। खलीफाबाग के एक दुकानदार ने बताया कि दुर्गापूजा, दीपावली और होली में इस बार सामान मंगवाने में अभी से ही दिक्कतें आ रही हैं। ऑर्डर पहले करना होता है। इस वजह से कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही है।

मुंगेर पुल पर महाजाम का असर, सावन में स्थिति और भयावह विक्रमशिला सेतु पर रोक के बाद सारा दबाव मुंगेर पुल पर आ गया है। मुंगेर मार्ग पर आए दिन लगने वाले कई किलोमीटर लंबे महाजाम का सीधा असर भागलपुर की ट्रांसपोर्टिंग पर पड़ रहा है। गाड़ियां दो-दो दिनों तक जाम में फंसी रह जाती हैं। सावन को लेकर स्थानीय व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों की चिंता और बढ़ गई है। सावन में कांवरिया पथ और मुंगेर-भागलपुर मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तथा रूट डाइवर्ट के कारण जाम की स्थिति और गंभीर होनी तय है।