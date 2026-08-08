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Bhagalpur News: लखीसराय : हलसी में ग्रामीण चिकित्सकों को रोगों की पहचान व रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय के हलसी सीएचसी में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें टीकाकरण से रोके जा सकने वाले रोगों की पहचान और सामुदायिक रोग सूचना की प्रक्रिया समझाई गई। जिला महामारी पदाधिकारी ने समय पर सूचना देने के महत्व पर जोर दिया। चिकित्सकों ने सक्रिय रहने का आश्वासन दिया।

Bhagalpur News: लखीसराय : हलसी में ग्रामीण चिकित्सकों को रोगों की पहचान व रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण

Bhagalpur News: लखीसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट हलसी सीएचसी के सभागार में शनिवार को प्रखंड क्षेत्र में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच एवं एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण चिकित्सकों को सामुदायिक रोग सूचना और टीकाकरण से रोके जा सकने वाले रोग की पहचान को लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला महामारी पदाधिकारी डॉ. नीरज भूषण ने बताया कि प्रशिक्षण में समुदाय स्तर पर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर समय पर स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकों को खसरा, रूबेला, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, बच्चों में होने वाले तीव्र शिथिल पक्षाघात, जापानी मस्तिष्क ज्वर और तीव्र मस्तिष्क ज्वर सिंड्रोम सहित विभिन्न रोगों के लक्षणों और पहचान की जानकारी दी गई।

साथ ही संदिग्ध मरीजों की सूचना ऑनलाइन स्वास्थ्य सूचना मंच के माध्यम से दर्ज करने की प्रक्रिया भी बताई गई। ग्रामीण क्षेत्र में बीमारी से संबंधित शुरुआती सूचना ग्रामीण चिकित्सक के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचती है। इसलिए किसी भी संदिग्ध मरीज की सूचना में देरी नहीं होनी चाहिए। समय पर सूचना मिलने से संभावित बीमारी के प्रकोप की पहचान कर जांच, उपचार और रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अशोक कुमार भारती ने ग्रामीण चिकित्सकों से अपने क्षेत्र में रोगों की निगरानी को लेकर सक्रिय रहने का अपील किया। प्रशिक्षण में हलसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रहमान, प्रबंधक अनिल कुमार, रोग निगरानी कार्यक्रम के आंकड़ा प्रविष्टि संचालक रवि कुमार और एडीआरआई के प्रशिक्षक विकास कुमार गुप्ता मौजूद थे। प्रशिक्षण में ग्रामीण चिकित्सकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चिकित्सकों ने संदिग्ध रोगियों की समय पर सूचना स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने और सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग का भरोसा दिया।

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