Bhagalpur News: किशनगंज : अलुआबाड़ी–सिलीगुड़ी रेलखंड पर डीएमयू की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत
Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज, निज संवाददाता। अलुआबाड़ी–सिलीगुड़ी रेलखंड पर गुरुवार
Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज, निज संवाददाता।
अलुआबाड़ी–सिलीगुड़ी रेलखंड पर गुरुवार को राधिकापुर–सिलीगुड़ी डीएमयू (ट्रेन संख्या 75707) की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बतासी और पानीटंकी रेलवे स्टेशनों के बीच हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।
घटनास्थल पर प्रतिक्रिया
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक की पहचान
समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। जीआरपी आसपास के थानों और स्थानीय लोगों की मदद से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मामला दुर्घटना का है, आत्महत्या का है या किसी अन्य परिस्थिति में व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आया।
प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन के गुजरने के बाद तेज आवाज सुनाई दी। जब लोग मौके पर पहुंचे तो रेलवे ट्रैक पर व्यक्ति का शव पड़ा मिला। इसके बाद तत्काल रेलवे पुलिस को सूचना दी गई।
कानूनी प्रक्रिया
घटना के कारण कुछ समय तक ट्रैक के आसपास लोगों की भीड़ लगी रही। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान होते ही उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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