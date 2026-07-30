Bhagalpur News: मुंगेर : रेल की चपेट में आने से 24 वर्षीय युवक की मौत, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इंकार
Bhagalpur News: धरहरा के मानगढ़ समपार फाटक के पास एक रेल हादसे में 24 वर्षीय युवक बॉबी कुमार की मौत हो गई। मृतक पिछले तीन महीने से मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा था। जानकारी के अनुसार, वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और ट्रेन की चपेट में आ गया। परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर रहे हैं।
Bhagalpur News: मानगढ़ समपार फाटक के समीप डाउन लाइन पर हुआ हादसा, तीन माह से चल रहा था मानसिक बीमारी का इलाज धरहरा, एक संवाददाता।धरहरा-मानगढ़ समपार फाटक के समीप गुरुवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में 24 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मानगढ़ गांव निवासी बॉबी कुमार के रूप में हुई है। वह धर्मेंद्र पासवान (चौकीदार) का दूसरा पुत्र था। जानकारी के अनुसार, धरहरा-मानगढ़ समपार फाटक से करीब 20 मीटर पश्चिम डाउन रेलवे लाइन पर किऊल से जमालपुर जा रही 53480 डाउन डीएमयू ट्रेन की चपेट में आने से बॉबी कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रेलवे और धरहरा पुलिस को दी। परिजनों ने बताया कि बॉबी कुमार इंटर उत्तीर्ण था और आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था। पिछले करीब तीन माह से वह मानसिक बीमारी से पीड़ित था तथा उसका इलाज चल रहा था। आशंका है कि इसी दौरान वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और हादसे का शिकार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हालांकि, परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर है। पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोज पासवान ने मृतक के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया।
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