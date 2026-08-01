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Bhagalpur News: खगड़िया : फांसी लगाकर वीडियोग्राफर ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया के मथुरापुर मोहल्ला में 20 वर्षीय विशाल ठाकुर ने आत्महत्या कर ली। विशाल, जो पेशे से वीडियोग्राफर था, ने पंखे से फंदा लगाकर जान दी। घटना से पहले वह किसी से बात कर रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार में शोक की लहर है।

Bhagalpur News: खगड़िया : फांसी लगाकर वीडियोग्राफर ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर मोहल्ला में शनिवार देर रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान राजा ठाकुर के सबसे छोटे पुत्र 20 वर्षीय विशाल कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। विशाल पेशे से वीडियोग्राफर था और स्थानीय स्तर पर वीडियो शूटिंग व एडिटिंग का कार्य करता था। शनिवार की सुबह घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि घटना से पहले विशाल की मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।

इसके बाद उसने घर के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने आत्महत्या के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। मृतक दो भाई और एक बहन में सबसे छोटा था। घटना की जानकारी मिलते ही घर पर परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई। माता-पिता सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पूरे मोहल्ले में घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर थाना पुलिस ने शव सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। इधरनगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। मामले में यूडी केस दर्ज कर आगे की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

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