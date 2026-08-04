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Bhagalpur News: बांका: घर में सो रहे बच्चे को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में रविवार की रात एक बच्चे को विषैले सांप ने डंस लिया। गंभीर हालत में अस्पताल लाए जाने पर बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से परिवार में शोक और मोहल्ले में उथल-पुथल मच गई। स्थानीय लोगों ने सांपों के खतरे को लेकर जागरूकता अभियान की मांग की है।

Bhagalpur News: बांका: घर में सो रहे बच्चे को सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत

Bhagalpur News: बांका, एक संवाददाता। अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में रविवार देर रात एक दर्दनाक घटना में घर में सो रहे बच्चे को विषैले सांप ने डंस लिया। परिजनों ने बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया। गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई, लेकिन उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बरसात के मौसम में सांपों के बढ़ते खतरे को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाने तथा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर मामले की जानकारी दर्ज कर ली है।

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