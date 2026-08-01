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Bhagalpur News: खगड़िया : टेंपो से टक्कर में बाइक सवार एक छात्रा की मौत, भाई सहित तीन परिजन हुए घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के हरदिया गांव से जन्मदिन समारोह में शामिल होकर लौट रहे परिवार के लिए शनिवार रात का समय दुखद साबित हुआ। एक ऑटो से टकराने में 9 वर्षीय छात्रा सोनाक्षी कुमारी की मौत हो गई, जबकि उसके भाई और बहन सहित तीन लोग गंभीर घायल हैं।

Bhagalpur News: खगड़िया : टेंपो से टक्कर में बाइक सवार एक छात्रा की मौत, भाई सहित तीन परिजन हुए घायल

Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट जिले के चौथम थाना क्षेत्र के हरदिया गांव से जन्मदिन समारोह में शामिल होकर लौट रहे एक परिवार की खुशियां शनिवार देर रात सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत से मातम में बदल गईं। स्थानीय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विद्यार्थी टोला के समीप शनिवार देर रात एक बजे ऑटो से टक्कर में बाइक सवार नौ वर्षीया छात्रा की मौत हो गई। जबकि उसका भाई, बहन और ममेरी बहन सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव निवासी शशिभूषण कुमार की पुत्री सोनाक्षी कुमारी अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रही थी।

हादसे में उसका भाई आकाश कुमार (20 वर्ष), बहन दुर्गा कुमारी तथा ममेरी बहन काजल कुमारी गंभीर रुप से घायल हो गईं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग चौथम थाना क्षेत्र के हरदिया गांव एक रिश्तेदार के यहां आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल होकर एक ही बाइक से अपने घर परमानंदपुर लौट रहे थे। रात में घर से करीब तीन किलोमीटर पहले जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विद्यार्थी टोला के पास सामने से आ रहे ऑटो से बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तत्काल सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने सोनाक्षी कुमारी को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य तीन घायलों का इलाज जारी है। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिजनों मेंकोहराम मच गया।वही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इधर मुफस्सिल थानाध्यक्ष अमरजीत प्रताप सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर घटना की छानबीन की जा रही है।

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