Bhagalpur News: जमुई: सड़क हादसे में युवक की हुई मौत

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु जिले के निजुआरा पुल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जबकि मृतक युवक के शव को शनिवार की रात 10 बजे सदर अस्पताल लाया गया, रात होने की वजह से डीएम के आदेश के बाद डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई और शव को परिजन के हवाले कर दिया गया।

मृतक युवक की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के गादी बुकार गांव निवासी सूरज कुमार सिंह उर्फ सन्नी 27 साल के रूप में हुई है। जबकि घायल युवक की पहचान गिद्धौऱ थाना क्षेत्र के सेवा गांव निवासी आशुतोष सिंह 29 साल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि दोनों युवक साथी है। किसी काम से दोनों बाइक पर सवार होकर मंगोबन्दर गए थे। जहां से वापस लौट रहे थे। जैसे ही बाइक निजुआरा पुल के पास पहुंची इसी दौरान तेज रफ्तार ज्ञात वाहन जोरदार टक्कर मारते हुए फरार हो गई। इस दुर्घटना में सूरज कुमार सिंह उर्फ सन्नी की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आशुतोष सिंह बुरी तरह घायल हो गया। सूरज कुमार सिंह उर्फ सन्नी की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। परिजन के बीच कोहरा मच गया है।