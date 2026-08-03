Bhagalpur News: बांका: वज्रपात से जिले में तीन की मौत, बारिश के दौरान अलग-अलग घटनाओं में गई जान
Bhagalpur News: बांका जिले में सोमवार दोपहर बारिश के दौरान वज्रपात ने तीन लोगों की जान ले ली। पहली घटना आनंदपुर में सीबिया देवी, दूसरी शंभूगंज में नीलू देवी और तीसरी बरोथा गांव में 10 वर्षीय आर्यन कुमार के साथ हुई। गांवों में मातम छा गया है और परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
Bhagalpur News: बांका से जितेद्र कुमार की रिपोर्ट बांका। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में सोमवार दोपहर हुई बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटनाओं के बाद संबंधित गांवों में मातम पसर गया। प्रशासन द्वारा सभी मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है।पहली घटना चांदन प्रखंड के आनंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालचंद टोला की है। यहां 60 वर्षीय सीबिया देवी गाँव के पास ही नदी में स्नान करने गई थीं। इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना शंभूगंज प्रखंड के बैदपुर गांव में हुई।
यहां 35 वर्षीय नीलू देवी खेत में धान की रोपनी कर रही थीं। बारिश के बीच अचानक हुए वज्रपात से वह गंभीर रूप से झुलस गईं और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।वहीं तीसरी घटना शंभूगंज प्रखंड के बरोथा गांव की है। यहां 10 वर्षीय आर्यन कुमार शौच के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीनों घटनाओं के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आपदा राहत योजना के तहत शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है।
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