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Bhagalpur News: बांका : धोरैया नदी में डूबे बालक का शव बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका के धोरैया थाना क्षेत्र में एक बालक का शव नदी से बरामद होने से शोक की लहर फैल गई। बताया गया कि वह नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया था और लापता हो गया था। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की अपील की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bhagalpur News: बांका : धोरैया नदी में डूबे बालक का शव बरामद

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। धोरैया थाना क्षेत्र में नदी में डूबे बालक का शव बरामद होने से इलाके में शोक की लहर फैल गई। बताया जाता है कि बालक नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया था, जिसके बाद वह लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन उसकी तलाश में जुट गए थे। काफी खोजबीन के बाद बुधवार को नदी से बालक का शव बरामद किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और सावधानी बरतने की अपील की है।

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