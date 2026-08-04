Bhagalpur News: करंट लगने से एक पशुपालक की मौत

Bhagalpur News: बेलदौर (खगड़िया), एक संवाददाता। प्रखंड के तेलिहार एवं सकरोहर पंचायत में मंगलवार की सुबह हुई अलग-अलग घटनाओं में बिजली करंट लगने से एक पशुपालक एवं दो भैंस की मौत हो गई। मृतक स्थानीय तेलिहार पंचायत के वार्ड नंबर 13 शिवनगर गांव निवासी स्वर्गीय मक्खन सिंह का 50 वर्षीय पुत्र नंदलाल सिंह बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वह धान का बिचड़ा लेकर अपने खेत में रोपाई करने के लिए जा रहा था। इसी क्रम में घटनास्थल पर वह खेत की आड़ ( मेढ़ ) पर से फिसल कर गिर गया।

दूसरी घटना

बताया जाता है कि फिसलकर गिरने से वह पास में स्थित एक बिजली पोल के संपर्क में आ गया। जिसमें तार का अर्थिंग लगा हुआ था। उस समय उसमें बिजली प्रवाहित हो रही थी। जानकारी पर परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती करवाया। जहां डाॅक्टरों ने उसे जांचोपरांत मृत घोषित कर दिया। दूसरी घटना सकरोहर पंचायत के वार्ड नंबर पांच चक्रमणियां गांव की बताई जा रही है। बताया जाता है कि चक्रमणियां गांव के पशुपालक कुशेश्वर सिंह अपनी भैंस सड़क किनारे चरा रहे थे। इसी क्रम में घटनास्थल के निकट से गुजर रहे हाईटेंशन तार के पोल में लगे डिश अचानक फ्यूज हो गया। इससे उत्पन्न तेज आवाज के साथ निकली बिजली की चिंगारी दोनों भैंस पर गिर गई। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पचौत पंचायत के वार्ड नंबर चार मुरली गांव में सोमवार के अपरान्ह चार बजे के करीब ठनका गिरने से पशुपालक जयप्रकाश यादव के पुत्र अमित कुमार के भैंस की मौत हो गई। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।