Bhagalpur News: खगड़िया: छत की सफाई के दौरान गिरकर एक युवक की मौत

Bhagalpur News: खगड़िया: छत की सफाई के दौरान गिरकर एक युवक की मौत
Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के बबुआगंज में शुक्रवार को
Bhagalpur News: खगड़िया से कुणाल कुमार की रिपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के बबुआगंज में शुक्रवार को सफाई के दौरान छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक स्थानीय 30 वर्षीय कन्हैया जोशीबताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बबुआगंज निवासी कन्हैया जोशी अपने घर की छत की सुबह आठ बजे सफाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह छत से नीचे गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हाईयर सेंटर रेफर कर दिया।
हालांकि हाईयर सेंटर ले जाने की तैयारी के दौरान सदर अस्पताल परिसर में ही उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। इधर नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें