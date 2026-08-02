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Bhagalpur News: लखीसराय: जर्जर बिजली तार की चपेट में आने से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय के अमहरा थाना क्षेत्र के कछियाना गांव में एक युवा किसान ललिंदर कुमार की जर्जर बिजली तार की चपेट में आने से मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया। घटना ने परिवार और गांव में शोक की लहर फैला दी है, और ग्रामीणों ने बिजली विभाग से तार बदलने की मांग की है।

Bhagalpur News: लखीसराय: जर्जर बिजली तार की चपेट में आने से किसान की मौत

Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष कुमार सिन्हा की रिपोर्ट अमहरा थाना क्षेत्र के कछियाना गांव में रविवार की दोपहर जर्जर बिजली तार की चपेट में आने से युवा किसान की मौत होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम के उपरांत परिजन को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार कछियाना गांव निवासी स्व. सहदेव सिंह के 40 वर्षीय पुत्र ललिंदर कुमार अन्य किसान द्वारा बांस के सहारे खेत में पंपिंग सेट चलाने के लिए बिछाए गए बिजली के जर्जर तार में प्रवाहित करंट के संपर्क में आ गया।

ललिंदर अपने खेत में धान का बिचड़ा मोरी में पानी पटवन के लिए गया हुआ था। आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसके पिता की भी पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। अब उसकी विधवा मां और अन्य परिजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंच परिवार को सांत्वना देते नजर आए। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से जर्जर बिजली तार हादसों का कारण बने हुए हैं। कई बार शिकायत के बावजूद इन्हें बदला नहीं गया। लोगों ने बिजली विभाग से जर्जर तारों को अविलंब बदलने और मृतक के परिजन को उचित मुआवजा देने की मांग की। घटना के बाद परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

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