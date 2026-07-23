Bhagalpur News: मुंगेर : खेलने के दौरान गड्ढे में भरे पानी में डूबने से बालक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Bhagalpur News: हवेली खड़गपुर मुंगेर से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।गुरुवार को हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रमनकाबाद पश्चिमी पंचायत के बघेल कोल टोला के समीप खेलने के क्रम में गड्ढे में डूबने से एक 8 वर्षीय मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार बघेल कोल टोला निवासी विजय टुडू का 08 वर्षीय पुत्र संजय टुडू गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान वह अचानक पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढा में गिरने के बाद साथ खेल रहे बच्चों की शोरगुल सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद बालक संजय को गड्ढे से बाहर निकालकर अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली खड़गपुर लाया।

जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मां और पिता रो-रोकर बेसुध हो गए है। घटना की सूचना पर मुखिया प्रतिनिधि अमरजीत कुमार उर्फ कारू, सरपंच हरिमोहन तुरी, वार्ड सदस्य भुवनेश्वर टुडू, नरेश राय समेत दर्जनों ग्रामीण मृतक के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। वहीं सूचना मिलने पर हवेली खड़गपुर थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी को मौके पर भेजा गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अंचलाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व कर्मचारी को गांव भेजा गया है। सरकारी प्रावधानों के तहत आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतक के परिजनों को आपदा राहत मद से मिलने वाली सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।