Bhagalpur News: बांका: कुएं में डूबने से 25 वर्षीय युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस
Bhagalpur News: बांका के संतोष अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में एक 25 वर्षीय युवक कुएं में डूबकर मृत पाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक के गिरने के कारणों की जांच की जा रही है।
Bhagalpur News: बांका से संतोष अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में कुएं में डूबने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि युवक के कुएं में गिरने के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर जुट गए।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है।
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