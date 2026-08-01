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Bhagalpur News: पूर्णिया: घर में फंदे से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: मीरगंज के पासवान टोला में एक 18 वर्षीय युवक गणित कुमार का शव शनिवार सुबह घर में फंदे से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन परिवार ने पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई से इनकार किया। युवक की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं।

Bhagalpur News: पूर्णिया: घर में फंदे से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव

Bhagalpur News: मीरगंज से धीरज की रिपोर्ट मीरगंज थाना क्षेत्र की दमैली पंचायत के वार्ड संख्या-सात स्थित पासवान टोला में शनिवार सुबह 18 वर्षीय युवक का शव घर में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हालांकि, परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने तथा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए पुलिस को लिखित आवेदन सौंप दिया। मृतक की पहचान गणित कुमार पासवान (18) के रूप में हुई है। वह मुरारी पासवान का पुत्र था। परिजनों के अनुसार शनिवार सुबह करीब छह बजे उसकी बहन की नींद खुली तो उसने गणित कुमार को घर के अंदर फंदे से लटका देखा।

इसके बाद उसने शोर मचाया, जिससे परिवार के अन्य सदस्य और आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक पूछताछ की। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण मृत्यु के कारणों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो सकेगी। पुलिस ने परिजनों के आवेदन के आधार पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया। मीरगंज थानाध्यक्ष आदित्य किरण ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। मृतक के पिता ने पोस्टमार्टम नहीं कराने और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का लिखित आवेदन दिया। इसके बाद नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया।

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