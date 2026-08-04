Bhagalpur News: कटिहार: बिजली हादसे के पीड़ित परिवार से मिले सदर विधायक
Bhagalpur News: हसनगंज प्रखंड के तरबन्ना गांव में बिजली गिरने से गोविंद उरांव की मौत हो गई। विधायक तारकिशोर प्रसाद ने पीड़ित परिवार से मिलने और सहायता देने का आश्वासन दिया। गोविंद परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, जिससे परिवार पर गंभीर संकट आ गया है। ग्रामीणों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई।
Bhagalpur News: हसनगंज, संवाद सूत्र। हसनगंज प्रखंड के जगरनाथपुर पंचायत अंतर्गत तरबन्ना गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मखाना खेत में काम कर रहे मजदूर गोविंद उरांव (30) की मौत के बाद मंगलवार को सदर विधायक सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास पहुंचे।
पीड़ित परिवार से मिलना
विधायक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की तथा उन्हें हरसंभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिया। विधायक ने कहा कि गोविंद उरांव अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उनकी असामयिक मृत्यु से परिवार पर गंभीर संकट आ गया है। उन्होंने जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से बात कर आपदा राहत मद से मिलने वाली सहायता राशि तथा सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
ग्रामीणों से अपील
उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हरसंभव सहयोग किया जाएगा। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों से भी बातचीत की और प्राकृतिक आपदाओं के समय सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने या बिजली कड़कने की स्थिति में खेतों एवं खुले स्थानों पर कार्य करने से बचना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं से बचाव हो सके।
घटनास्थल की जानकारी
मालूम हो कि सोमवार की दोपहर गोविंद उरांव जगरनाथपुर बहियार स्थित मखाना खेत में कार्य कर रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति
पीड़ित परिवार से मिलने वालों में पूर्व प्रमुख मनोज कुमार मंडल, पूर्व मुखिया सह वर्तमान पैक्स अध्यक्ष राधा उराँव, सरपंच तल्लु हेम्ब्रम, मुखिया प्रतिनिधि हृदय उराँव, उप मुखिया रवि कुमार साह, भाजपा नेता ज्योतिषकांत कुँवर, लक्खी महतो, बब्बन झा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से शीघ्र आर्थिक सहायता एवं आश्रित परिवार के पुनर्वास की मांग की।
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