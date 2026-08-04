Bhagalpur News: बांका: नहर में डूबने से महिला की मौत
Bhagalpur News: बांका जिले के सैनचक गांव में मंगलवार को एक महिला की नहर में डूबने से मृत्यु हो गई। महिला बकरी चराने गई थी, तभी अचानक गिर गई। स्थानीय ग्रामीणों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस जांच कर रही है।
Bhagalpur News: बांका। जिले के धोरैया प्रखंड अंतर्गत धनकुंड थाना क्षेत्र के सैनचक गांव में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां नहर में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, मृतका गांव के समीप ही नहर किनारे अपनी बकरी चराने गई हुई थी। इसी दौरान अचानक पैर फिसल जाने के कारण वह गहरे पानी में चली गई और डूब गई। हादसे की खबर मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई और आनन-फानन में महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस दुखद घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे सैनचक गांव में मातम का माहौल छा गया है।
स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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