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Bhagalpur News: अररिया: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जीजा की मौत, साला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: फारबिसगंज, अररिया से अंजनी गौतम फारबिसगंज, एक संवाददाता। मंगलवार की देर शाम अररिया जिले

Bhagalpur News: अररिया: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जीजा की मौत, साला घायल

Bhagalpur News: फारबिसगंज, अररिया से अंजनी गौतम फारबिसगंज, एक संवाददाता।

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दुर्घटना का विवरण

मंगलवार की देर शाम अररिया जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र स्थित झिरुआ वन विभाग फील्ड के समीप सिमराहा-मधुलता मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मजदूर जीजा की मौत हो गई वहीं साला गंभीर रूप से घायल हो गये। मृतक रविंद्र शर्मा

मृतक और घायल का परिचय

अररिया जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र स्थित औराही पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या-11 नवटोली का रहने वाला था। जबकि घायल साला पवन शर्मा का इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, नवटोली निवासी रविंद्र शर्मा अपने साले पवन शर्मा के साथ मजदूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों एवं परिजनों की मदद से दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, अररिया ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने रविंद्र शर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि पवन शर्मा का इलाज जारी है।

घटना का प्रभाव

घटना के बाद यातायात थाना के दारोगा बसावन राम ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

बताया जाता है कि मृतक रविंद्र शर्मा अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। वे मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। अपने पीछे वे पत्नी, दो छोटे पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। उनकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य दिलीप पटेल मृतक के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता एवं मुआवजा राशि दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा。

मृतक के परिजनों ने बताया कि रविंद्र शर्मा अपने साले के साथ प्रतिदिन की तरह मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

इधर इस हादसे की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। शोक व्यक्त करने वालों में मुखिया प्रतिनिधि आफताब आलम उर्फ चुन्ना, डब्लू भगत, परवेज आलम, मुन्ना बैठा, रंधीर यादव, अरशद सहित कई जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण शामिल थे। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सिमराहा थानाध्यक्ष प्रेम कुमार भारती ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है,एवं अज्ञात वाहन की खोजबीन जारी है।

सामान्य प्रश्न

रविंद्र शर्मा की मौत कैसे हुई?
रविंद्र शर्मा की मौत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई।
Hindustan | Bureau

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