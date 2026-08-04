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Bhagalpur News: बांका: बाइक के धक्के से एक 60 वर्ष के वृद्ध की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक के धक्के से 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। यह हादसा रेलवे ओवरब्रिज के समीप मंगलवार को हुआ। मृतक की पहचान उदयकूड़ा गांव निवासी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Bhagalpur News: बांका: बाइक के धक्के से एक 60 वर्ष के वृद्ध की मौत

Bhagalpur News: बांका। जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज के समीप बाइक के धक्के से एक 60 वर्षीय वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार बाइक ने वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान कटोरिया के उदयकूड़ा गांव निवासी के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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