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Bhagalpur News: भागलपुर : श्रावणी मेला को लेकर रूट चार्ट जारी

By Hindustan | Bureau
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Bhagalpur News: भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर । श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भारी

Bhagalpur News: भागलपुर : श्रावणी मेला को लेकर रूट चार्ट जारी

Bhagalpur News: भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भागलपुर पुलिस प्रशासन ने सुल्तानगंज एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए व्यापक यातायात प्रबंधन रूट प्लान लागू किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आवश्यकतानुसार ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव भी किए जा सकेंगे।

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