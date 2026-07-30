Bhagalpur News: श्रावणी मेले में सुल्तानगंज में वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक
Bhagalpur News: फोटो कृष्णगढ़ चौक से बाजार की ओर वाहन प्रतिबंधित बड़ी गाड़ियां फोरलेन से होकर
Bhagalpur News: भागलपुर , कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भागलपुर पुलिस प्रशासन ने सुल्तानगंज और आसपास के क्षेत्रों के लिए व्यापक यातायात प्रबंधन रूट प्लान लागू किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आवश्यकतानुसार ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव भी किए जा सकेंगे। गाड़ियों के लिए तय किया गया नया रूट
यातायात प्रबंधन योजना
मुंगेर की ओर से आने वाले सभी बड़े वाहनों को बरियारपुर से नए फोरलेन की तरफ डायवर्ट किया गया है।
भागलपुर शहर से आने वाली बड़ी गाड़ियां भी नए फोरलेन से होकर गुजरेंगी।
मुंगेर की तरफ से आने वाली छोटी गाड़ियां कृष्णगढ़ चौक तक आ सकेंगी, जहां से वे रेलवे ओवरब्रिज होकर अपने गंतव्य की ओर निकलेंगी।
कृष्णगढ़ चौक से बाजार की ओर किसी भी प्रकार के छोटे वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
वाहनों की दिशा
कृष्णगढ़ चौक से वाहन रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से होकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाईपास थाना रोड और थाना चौक होते हुए तिलकपुर की दिशा में जा सकेंगे।
बाईपास थाना रोड चौक से बाजार चौक की तरफ तथा थाना चौक से बाजार चौक की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
कांवरिया वाहनों के लिए पार्किंग
भागलपुर शहर की तरफ से आने वाले छोटे कांवरिया वाहन सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय से आगे नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा फोरलेन से आने वाली बड़ी कांवरिया गाड़ियों के लिए बाबा चौक के ऊपर फोरलेन के उत्तरी हिस्से को अधिकृत पार्किंग स्थल बनाया गया है। बांका और तारापुर (मुंगेर) की ओर से आने वाले सभी वाहन केवल बाबा चौक तक ही आ सकेंगे। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और श्रद्धालुओं से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और मेले को सुगम बनाने में सहयोग की अपील की है।
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