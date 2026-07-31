Bhagalpur News: सावन तक नवगछिया जीरो माइल में ही रोक दी जाएगी बस

Bhagalpur News: महादेवपुर घाट तक दोनों तरफ सड़कें रखीं जाएंगी पूरी खाली एमवीआई के नेतृत्व में

Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। शुक्रवार से पूरे सावन के महीने तक भागलपुर से नवगछिया तक यातायात व्यवस्था पूरी से तरह से बदली रहेगी। गुरुवार को डीटीओ विजयंत कुमार, एमवीआई एसएन मिश्र, ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने नवगछिया एसडीओ, ट्रैफिक डीएसपी और इंस्पेक्टर मिलकर सावन तक जाम नहीं लगे, इसको लेकर कई तरह के रणनीति पर विशेष रूप से चर्चा की। जीरोमाइल से आगे नहीं बढ़ेगी बस

बसों की रोकने की व्यवस्था इस दौरान निर्णय लिया गया कि शुक्रवार से पूरे सावन तक जो भी बसें नवगछिया की तरफ से भागलपुर की ओर आएगी, उसे नवगछिया जीरो माइल के समीप ही रोक दिया जाएगा। एक भी बस को नवगछिया जीरो माइल से भागलपुर सड़क मार्ग पर लगाने की अनुमति नहीं होगी। विशेष स्थिति में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों को नवगछिया जीरो माइल के समीप स्थित सर्विस लेन में लगवा दिया जाएगा।

बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित जीरोमाइल से महादेवपुर घाट तक खाली रहेंगी सड़कें

सावन में हजारों की संख्या में कांवरिया महादेवपुर घाट पर गंगा स्नान करने के लिए रुकते हैं। इस वजह से भी नवगछिया जीरोमाइल से महादेवपुर घाट तक बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। इससे विक्रमशिला सेतु पर भी गाड़ियों का दबाव कम रहेगा। जिससे जाम लगने की संभावना कम होगी।

कठोर कार्रवाई अभियान छत पर यात्री चढ़ाने वालों के खिलाफ चला अभियान

गुरुवार को अलग-अलग वाहनों से चार लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया। छत पर यात्रियों को चढ़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की गई। सड़क पर लंबे समय से खड़े ट्रक समेत अन्य गाड़ियों को हटाया गया और जुर्माना भी वसूला गया। गाड़ी चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में सड़क किनारे गाड़ी की पार्किंग नहीं करनी है। यदि दोबारा इस तरह का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे गाड़ी मालिक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

विक्रमशिला सेतु पर यातायात नियम विक्रमशिला सेतु पर यातायात को सामान्य रखने को लेकर भी कई तरह के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सेतु पर ओवरटेक करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने दिया। जिस जगह पर भी प्लास्टिक का डिवाइडर टूट गया है। वहां पर दोबारा डिवाइडर लगाने का आदेश दिया गया है। हालांकि बुधवार की अपेक्षा गुरुवार को विक्रमशिला सेतु पर गाड़ियों का परिचालन सामान्य तरीके से हो रहा था।