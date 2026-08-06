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Bhagalpur News: जवारीपुर में दूध लदी बाइक और कार में टक्कर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में जवारीपुर के पास कार और दूध से लदी बाइक की टक्कर से जाम लग गया। इस घटना के बाद पुलिस ने बीच-बचाव कर स्थिति को सामान्य किया। बाइक सवार का दूध सड़क पर गिर गया था। पुलिस ने 15 से 20 मिनट में स्थिति को संभाला।

Bhagalpur News: जवारीपुर में दूध लदी बाइक और कार में टक्कर

Bhagalpur News: भागलपुर। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जवारीपुर के पास कार और दूध लदी एक बाइक सवार में टक्कर हो जाने के कारण आधे घंटे से अधिक समय तक जाम की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही तिलकामांझी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले को शांत कराया। दोपहर 1.20 बजे हुई इस घटना के बाद बाइक सवार का पूरा दूध सड़क पर ही उलट गया। भीड़ को देखकर कार सवार कार लेकर निकलने का प्रयास करने लगा। लेकिन तिलकामांझी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों के बीच सुलह करा दिया। महज 15 से बीस मिनट के दौरान जाम का काफिला काफी लंबा हो गया था।

जिसे यातायात थाना की गश्त टीम पहुंचकर जाम को हटाया। ट्रैफिक थानाध्यक्ष भुपेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भेजी गई थी। लेकिन तिलकामांझी थाना की पुलिस ने मामला का सुलह करवा दिया।

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