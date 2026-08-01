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Bhagalpur News: पूर्णिया: सड़क किनारे अतिक्रमण से लग रहा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया के कसबा नगर परिषद में नेहरू चौक से पश्चिम स्टेशन रोड पर दुकानदारों द्वारा सड़क का अतिक्रमण करने से जाम की स्थिति बनी रहती है। इमरजेंसी के दौरान ट्रेन छूटने की संभावना रहती है। हाट के दिन सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। पुलिस को शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Bhagalpur News: पूर्णिया: सड़क किनारे अतिक्रमण से लग रहा जाम

Bhagalpur News: पूर्णिया से धारज की रिपोर्ट कसबा नगर परिषद अंतर्गत कसबा नेहरू चौक से पश्चिम स्टेशन रोड जाने वाली सड़क के दोनों ओर दुकानदारों द्वारा सड़क अतिक्रमित कर लेने से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। कभी कभी घंटों जाम की स्थिति रहती है। अगर किसी को इमरजेंसी में स्टेशन ट्रेन पकड़ना है तो जाम के कारण उसकी ट्रेन की भी छूटने की संभावना बनी रहती है। हाट के दिनों में इस सड़क होकर गुजरना काफी मुश्किल हो जाता है। दुकानदार सबेरे नौ बजे से पांच बजे अपने अपनी दुकानों पर बैठे रहते हैं। इसकी शिकायत कसबा पुलिस से भी की गयी है।

हालांकि, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। लोगों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

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