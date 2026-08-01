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Bhagalpur News: शहर में कई जगह लगा भीषण जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में श्रावणी मेला शुरू होते ही शहर के कई इलाकों में नियमित जाम लगने लगे हैं। यातायात को सुचारु रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर जवानों की तैनाती की गई है। विशेषकर खलीफाबाग, स्टेशन चौक और सूजागंज में भारी भीड़ हुई। कोयला डिपो चौक पर शुक्रवार को एक घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा।

Bhagalpur News: शहर में कई जगह लगा भीषण जाम

Bhagalpur News: भागलपुर। श्रावणी मेला शुरू होते ही शहर में कई जगहों पर नियमित रूप से जाम लगना शुरू हो गया है। जाम नहीं लगे इसको लेकर कई नई जगहों पर जवानों की तैनाती की गई है। खासकर खरीदारी को लेकर खलीफाबाग, स्टेशन चौक, सूजागंज में काफी भीड़ रहती है। शुक्रवार की शाम को कोयला डिपो चौक पर एक घंटे से अधिक समय के लिए भीषण जाम लगा रहा।

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