Bhagalpur News: सहरसा: गंगजला फाटक पर जाम का जंजाल, रोज घंटों थम जाती है शहर की रफ्तार

Bhagalpur News: सहरसा, हमारे प्रतिनिधि। शहर का गंगजला समपार फाटक इन दिनों लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। दिनभर कई बार फाटक बंद होने से शहर की रफ्तार थम जाती है और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक ओर वीर कुंवर सिंह चौक तक तो दूसरी ओर नगर निगम कार्यालय के समीप तक जाम फैल जाता है। रोजाना इस समस्या से हजारों लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। सबसे अधिक परेशानी अस्पताल जाने वाले मरीजों, उनके परिजनों, स्कूली बच्चों और बाजार आने-जाने वाले लोगों को होती है।

स्कूल बसें, ई-रिक्शा, ऑटो और दोपहिया वाहन लंबे समय तक जाम में फंसे रहते हैं। समय पर स्कूल पहुंचना बच्चों के लिए चुनौती बन गया है, वहीं अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता है। कई बार एंबुलेंस तक जाम में फंस जाती है, जिससे गंभीर मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि फाटक दिन में कई बार लंबे समय तक बंद रहता है। फाटक खुलते ही दोनों ओर से वाहनों का दबाव बढ़ जाता है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से स्थिति और बिगड़ जाती है। पीक आवर्स में जाम की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। व्यापारियों का कहना है कि जाम के कारण बाजार आने वाले ग्राहकों की संख्या भी प्रभावित होती है। वहीं राहगीरों को तेज धूप और बारिश के बीच घंटों इंतजार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वर्षों से इस समस्या का समाधान केवल आश्वासन तक सीमित है। शहरवासियों ने जिला प्रशासन और रेलवे से गंगजला समपार फाटक की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि ओवरब्रिज या अंडरपास जैसी दीर्घकालिक व्यवस्था ही शहर को इस रोजाना के जाम से राहत दिला सकती है। जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक शहर की रफ्तार यूं ही जाम के जंजाल में फंसी रहेगी।