Bhagalpur News: 20 दिन बाद गहराएगा सेतु का संकट, अब तक स्थिति अस्पष्ट

Bhagalpur News: श्रावणी मेले की समाप्ति के बाद सेतु मरम्मत का काम होगा शुरू वैकल्पिक व्यवस्था

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर आवागमन का संकट 20 दिन बाद से गहरा जाएगा। श्रावणी मेला समाप्त होते ही इस लाइफलाइन पुल की महा मरम्मत का काम शुरू होगा। इसके कारण 20 दिनों के बाद यहां से गुजरने वाले लाखों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, प्रशासन इस दौरान ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश में जुटा है। वर्तमान में सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर सेना और बीआरओ द्वारा बनाया गया अस्थाई बेली ब्रिज चालू है। नए और स्थायी कंक्रीट स्लैब को ढालने के लिए इस बेली ब्रिज को खोलकर हटाना अनिवार्य है। ऐसे में वाहनों के आवागमन के लिए गंगा नदी पर पॉन्टून (पीपा पुल) बनाने की योजना तैयार की गई है। इस योजना की जमीनी संभावनाओं और तकनीकी पहलुओं को जांचने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक विशेष टीम मंगलवार को भागलपुर पहुंच सकती है。

पुल मरम्मत की प्रक्रिया बताया गया कि क्षतिग्रस्त स्लैब की जगह अस्थायी रूप से बनाए गए बेली ब्रिज को खोलकर ऑरिजनल स्लैब डालते हुए स्थायी समाधान की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इस योजना को श्रावणी मेला की समाप्ति के बाद यानी 29-30 अगस्त से मूर्त रूप दिया जाएगा। तीन माह यानी 30 नवंबर तक के मेगा ब्लॉक के दौरान सेतु के दो कमजोर स्लैब को तोड़कर नया स्लैब ढालने की कवायद भी होगी। इससे करीब तीन महीने तक हजारों यात्रियों और वाहनों की आवाजाही ठप होने की आशंका के मद्देनजर विकल्प पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।

वैकल्पिक व्यवस्थाएँ पिछले सप्ताह ही पथ निर्माण विभाग के मंत्री ईं. कुमार शैलेंद्र ने मॉर्थ के मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पॉन्टून (पीपा पुल) बनाने की योजना का प्रस्ताव दिया। जिस पर सहमति बनी कि एक टीम को स्थल पर जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद पॉन्टून ब्रिज की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

पॉन्टून ब्रिज का प्रस्ताव विक्रमशिला सेतु के समानांतर पॉन्टून ब्रिज निर्माण का प्रस्ताव मॉर्थ को दिया गया है। वहां से एक-दो दिन में टीम आकर जांच करेगी। टीम की रिपोर्ट के बाद पॉन्टून ब्रिज इंस्टॉलेशन का काम होगा।

- ईं. कुमार शैलेंद्र, मंत्री, पथ निर्माण विभाग।