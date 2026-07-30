Bhagalpur News: भागलपुर : विक्रमशिला सेतु पर बढ़ने लगा गाड़ियों का दबाव
Bhagalpur News: भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर । श्रावणी मेला को लेकर दिनों दिन विक्रमशिला
Bhagalpur News: भागलपुर से केके गौरव की रिपोर्ट भागलपुर। श्रावणी मेला को लेकर दिनों दिन विक्रमशिला सेतु पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को अन्य दिनों की अपेक्षा विक्रमशिला सेतु पर गाड़ियों की संख्या काफी अधिक दिख रही थी। यही वजह था कि दिन भर सेतु पर गाड़ियां सरक रही थी। यातायात पुलिस के तमाम प्रयास के बाद भी सुचारू रूप से सेतु पर गाड़ियों का परिचालन नहीं हो रहा है। जितनी संख्या में सेतु पर सिपाहियों की संख्या रहनी चाहिए। वह उपलब्ध नहीं है। इस वजह से भी परिचालन की गति मंथर हो जा रही है।
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