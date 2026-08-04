Bhagalpur News: विक्रमशिला सेतु पार करने में लग रहे घंटों समय
Bhagalpur News: मंगलवार को सेतु पर ढाई घंटे तक फंसे रहे सैकड़ों वाहन सेतु पर ट्रैफिक पुलिस
Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। सावन का महीना शुरू होते ही शहर और विक्रमशिला सेतु पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विक्रमशिला सेतु पार करने में लोगों को घंटों समय व्यतीत करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अधिकांश दिन सेतु पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। मंगलवार को भी नजारा कुछ इसी तरह का था। दोपहर 12 बजे से ढाई बजे तक गाड़ियों का काफिला सेतु पर रुका रहा। कड़ी मशक्कत के बाद सेतु पर यातायात सामान्य हो पाया। जगह-जगह लग रहे लंबे जाम से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के पास इस विकराल होती समस्या का कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा। सावन के महीने में सुल्तानगंज में जल भरने और बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस वजह से जिला प्रशासन का पूरा ध्यान सुल्तानगंज पर केंद्रित हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकांश बल और अधिकारियों की ड्यूटी सुल्तानगंज क्षेत्र में लगा दी गई है। नतीजा यह है कि भागलपुर शहर और उसके आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस की भारी कमी हो गई है。
सेतु पर पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं
शहर के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विक्रमशिला सेतु पर पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस बल तैनात नहीं है। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले इस प्रमुख पुल पर रोजाना घंटों गाड़ियां फंसी रहती हैं। पुल के दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग रही हैं। दफ्तर जाने वाले लोग रोजाना इस जाम का शिकार बन रहे हैं।
रविवार और सोमवार को स्थिति बेकाबू
सावन के हर रविवार और सोमवार को स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इन दो दिनों में गंगा स्नान के लिए बरारी घाट, सीढ़ी घाट और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। वाहनों का दबाव अचानक बढ़ जाने से पूरा शहर ट्रैफिक लॉक की स्थिति में आ जाता है। कचहरी चौक, स्टेशन रोड, तिलकामांझी और जीरोमाइल जैसे प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की अनुपस्थिति के कारण वाहन चालक बेतरतीब गाड़ियां घुसा देते हैं, जिससे जाम और बढ़ जाता है।
कोट
सावन को लेकर विक्रमशिला सेतु पर जवानों की तैनाती की गई है। जाम नहीं लगे इसको लेकर 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है।
-संजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी
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