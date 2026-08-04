Bhagalpur News: विक्रमशिला सेतु पार करने में लग रहे घंटों समय

Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। सावन का महीना शुरू होते ही शहर और विक्रमशिला सेतु पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विक्रमशिला सेतु पार करने में लोगों को घंटों समय व्यतीत करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अधिकांश दिन सेतु पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं। मंगलवार को भी नजारा कुछ इसी तरह का था। दोपहर 12 बजे से ढाई बजे तक गाड़ियों का काफिला सेतु पर रुका रहा। कड़ी मशक्कत के बाद सेतु पर यातायात सामान्य हो पाया। जगह-जगह लग रहे लंबे जाम से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के पास इस विकराल होती समस्या का कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा। सावन के महीने में सुल्तानगंज में जल भरने और बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस वजह से जिला प्रशासन का पूरा ध्यान सुल्तानगंज पर केंद्रित हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकांश बल और अधिकारियों की ड्यूटी सुल्तानगंज क्षेत्र में लगा दी गई है। नतीजा यह है कि भागलपुर शहर और उसके आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात पुलिस की भारी कमी हो गई है。