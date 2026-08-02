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Bhagalpur News: चेहल्लुम पर 4 अगस्त को बिहपुर में होगा फन-ए-शिपह का मुकाबला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। चेहल्लुम के अवसर पर 4 अगस्त को बिहपुर के मंजिलगा मैदान में

Bhagalpur News: चेहल्लुम पर 4 अगस्त को बिहपुर में होगा फन-ए-शिपह का मुकाबला

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। चेहल्लुम के अवसर पर चार अगस्त को बिहपुर के मंजिलगा मैदान में पारंपरिक फन-ए-शिपह यानी लाठी कला का इनामी मुकाबला आयोजित होगा। मुहर्रम इंतजामिया अंजुमन कमेटी की ओर से होने वाले इस आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सज्जादानशीं खानकाह मोहब्बतिया अली कौनैन खां फरीदी ने बताया कि फन-ए-शिपह प्रतियोगिता क्षेत्र की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन उर्फ अफरोज ने कहा कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को इस बार भी भव्य रूप देने की तैयारी की गई है।

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