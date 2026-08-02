Bhagalpur News: चेहल्लुम पर 4 अगस्त को बिहपुर में होगा फन-ए-शिपह का मुकाबला
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। चेहल्लुम के अवसर पर 4 अगस्त को बिहपुर के मंजिलगा मैदान में
Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। चेहल्लुम के अवसर पर चार अगस्त को बिहपुर के मंजिलगा मैदान में पारंपरिक फन-ए-शिपह यानी लाठी कला का इनामी मुकाबला आयोजित होगा। मुहर्रम इंतजामिया अंजुमन कमेटी की ओर से होने वाले इस आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सज्जादानशीं खानकाह मोहब्बतिया अली कौनैन खां फरीदी ने बताया कि फन-ए-शिपह प्रतियोगिता क्षेत्र की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन उर्फ अफरोज ने कहा कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को इस बार भी भव्य रूप देने की तैयारी की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।