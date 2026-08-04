Bhagalpur News: शिया समुदाय ने निकाला अलम जुलूस, शाहजंगी में पहलाम

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को शिया समुदाय का पारंपरिक अलम जुलूस निकाला गया। अकीदतमंदों ने ‘या हुसैन’ की सदाओं के बीच नौहाखानी, मातम और सीनाजनी करते हुए निर्धारित मार्ग से शाहजंगी कर्बला पहुंचकर पहलाम किया। सुबह 11 बजे के आसपास नया बाजार स्थित इमामबाड़ा से तथा दोपहर 12:30 के करीब में असानंदपुर छोटा इमामबाड़ा से अलम जुलूस निकला। दोनों जुलूस मुस्लिम हाई स्कूल के समीप एकत्र हुआ और वहां से एक साथ शाहजंगी कर्बला पहुंचा। जुलूस के दौरान इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की शहादत को याद किया गया। जिला शिया वक्फ कमेटी के सचिव सैय्यद जिजाह हुसैन ने बताया कि परंपरा के अनुसार दोनों अलम जुलूसों का मिलन हुआ और शाहजंगी कर्बला में अलविदाई नौहा के बाद पहलाम किया गया। अलविदाई नौहा जावेद नकवी ने पढ़ी, जबकि नौहाखानी विक्टर, नासिर हुसैन, जावेद नकवी और मोहम्मद अली ने की। जुलूस में लोगों ने संजीरी मातम भी किया। इस दौरान मौलाना डॉ. तासीर हुसैन ने तकरीर करते हुए कहा कि करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए शहादत दी थी। उनकी कुर्बानी इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि चेहल्लुम उसी शहादत की याद में मनाया जाता है। वहीं, जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलम जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ.