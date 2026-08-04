Bhagalpur News: शिया समुदाय ने निकाला अलम जुलूस, शाहजंगी में पहलाम
Bhagalpur News: इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की शहादत को याद किया गया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को शिया समुदाय का पारंपरिक अलम जुलूस निकाला गया। अकीदतमंदों ने ‘या हुसैन’ की सदाओं के बीच नौहाखानी, मातम और सीनाजनी करते हुए निर्धारित मार्ग से शाहजंगी कर्बला पहुंचकर पहलाम किया। सुबह 11 बजे के आसपास नया बाजार स्थित इमामबाड़ा से तथा दोपहर 12:30 के करीब में असानंदपुर छोटा इमामबाड़ा से अलम जुलूस निकला। दोनों जुलूस मुस्लिम हाई स्कूल के समीप एकत्र हुआ और वहां से एक साथ शाहजंगी कर्बला पहुंचा। जुलूस के दौरान इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की शहादत को याद किया गया। जिला शिया वक्फ कमेटी के सचिव सैय्यद जिजाह हुसैन ने बताया कि परंपरा के अनुसार दोनों अलम जुलूसों का मिलन हुआ और शाहजंगी कर्बला में अलविदाई नौहा के बाद पहलाम किया गया। अलविदाई नौहा जावेद नकवी ने पढ़ी, जबकि नौहाखानी विक्टर, नासिर हुसैन, जावेद नकवी और मोहम्मद अली ने की। जुलूस में लोगों ने संजीरी मातम भी किया। इस दौरान मौलाना डॉ. तासीर हुसैन ने तकरीर करते हुए कहा कि करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए शहादत दी थी। उनकी कुर्बानी इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि चेहल्लुम उसी शहादत की याद में मनाया जाता है। वहीं, जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलम जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ.
सुन्नी समुदाय का अखाड़ा
आज निकलेगा सुन्नी समुदाय का अखाड़ा
वहीं, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रो. डॉ. फारूक अली ने बताया कि प्रशासन और कमेटी के सहयोग से अलम जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि बुधवार को सुन्नी समुदाय का अखाड़ा जुलूस निकाला जाएगा। सभी क्षेत्रों से लगभग 50 अखाड़े आने की संभावना है। सभी अखाड़े को रात आठ बजे मुस्लिम हाई स्कूल के पास आने को कहा है। जिसके बाद निर्धारित मार्ग से शाहजंगी कर्बला पहुंचकर पहलाम किया जायेगा। मौके पर डीएसपी-2 राकेश कुमार, तातारपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार, महबूब आलम, मो. तकी अहमद जावेद, मिंटू कलाकार, जिनी हमीदी, सैय्यद जिया उल हक, इम्तियाज उल हक, जुम्मन अंसारी, नजाहत अंसारी, अब्दुल करीम अंसारी आदि मौजूद थे.
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