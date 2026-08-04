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Bhagalpur News: टीएमबीयू के हॉस्टलों में आधे से ज्यादा अवैध लोगों का कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर, टीएमबीयू के हॉस्टलों में अवैध कब्जे की जांच की गई। अधिकारियों ने अवैध लोगों को पकड़कर अल्टीमेटम दिया कि वे हॉस्टल छोड़ दें। निरीक्षण के दौरान कई कमरे बंद मिले, और आरोपी पहले से तैयारी कर चुके थे। डीएसडब्ल्यू ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध लोग नहीं हटते हैं, तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी।

Bhagalpur News: टीएमबीयू के हॉस्टलों में आधे से ज्यादा अवैध लोगों का कब्जा

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के कुछ पुरुष हॉस्टलों में आधे से ज्यादा अवैध लोगों का कब्जा है। विवि को हॉस्टल से अवैध कब्जे वाले लोगों द्वारा नशे का कारोबार करने की सूचना पर विवि अधिकारी सोमवार को निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह और प्रॉक्टर डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने हॉस्टल संख्या दो और चार का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्टल से निकलने वाले कुछ लोगों से जब अधिकारियों ने जानकारी लेनी चाही तो उनमें से कइयों ने आई कार्ड दिखाया, जबकि ज्यादातर लोगों ने कहा कि वे लोग लॉज में रहते हैं, कुछ जरूरी कार्य से हॉस्टल आए थे।

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निरीक्षण का उद्देश्य

दिलचस्प बात है कि कुछ माह पूर्व कुलपति को रिपोर्ट दी गई थी कि हॉस्टलों से अवैध कब्जा हटा दिया गया है, लेकिन समय-समय पर शिकायत के बाद हॉस्टलों में अवैध कब्जे की जानकारी विवि को मिलती रहती है। इसी तरह कई हॉस्टलों में अधिकारियों ने खुद निरीक्षण में अवैध लोगों को कमरों में पाया है। मामले में कार्रवाई को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूरी होती है।

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कमरों की स्थिति

अधिकारियों को ज्यादातर कमरों में ताला लगा हुआ मिला। उन कमरों के बारे में कोई जानकारी अधिकारियों को नहीं मिल सकी। हालांकि अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को अधिकारियों के हॉस्टल निरीक्षण की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसी कारण उनके पहुंचने से पहले ही वे लोग हॉस्टल में ताला लगाकर निकल गए थे। वे लोग इस प्रयास में थे कि अधिकारी जब चले जाएंगे तो वापस हॉस्टल में जाएंगे।

कार्रवाई की चेतावनी

जांच के क्रम में हॉस्टल नंबर चार में कई कमरों में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को अधिकारियों ने पकड़ा। उनके वहां होने की जानकारी अधीक्षक डॉ. विवेक कुमार सिंह को भी नहीं थी। इस पर अधिकारियों ने अवैध लोगों को हिदायत दी कि वे जल्द से जल्द हॉस्टल खाली कर दें, अन्यथा विवि अपने स्तर से आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होगी। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पीआरओ डॉ. दीपक कुमार दिनकर, विवि इंजीनियर संजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।

विवि की स्थिति

विवि डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह ने कहा कि हॉस्टलों में अवैध तरीके से रहने वालों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे खुद निकल जाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा विवि अपने स्तर से जल्द कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया करेगी।

सामान्य प्रश्न

टीएमबीयू के हॉस्टलों में कितने अवैध लोग पकड़े गए?
अधिकारियों ने हॉस्टल नंबर चार में कई कमरों में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को पकड़ा।
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