Bhagalpur News: समर्थ के लीव माड्यूल में चल रहा खेल, विवि ने दी चेतावनी
Bhagalpur News: अवकाश के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू कुछ लोग ऑफलाइन कर रहे आवेदन भागलपुर, वरीय
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू में समर्थ पोर्टल पर लीव मॉड्यूल को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। बावजूद कुछ विभाग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे लोग ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो जाने के बाद भी ऑफलाइन आवेदन दे रहे हैं। इस बात को विवि प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे ने इस संबंध में विवि के सभी इकाई प्रधानों का चेतावनी पत्र दिया है।
अनुपालन की स्थिति
कई कॉलेज और विभागों में अवकाश समर्थ पोर्टल पर नहीं कर रहे हैं, संबंधित प्राचार्य और हेड आवेदन को समर्थ सेल के पास भेज रहे हैं, जो निर्देशों के प्रतिकूल है। कुछ कॉलेज सहित पीजी अंगिका, उर्दू, संगीत विभागों में समर्थ पोर्टल का उपयोग नहीं कर रहे हैं या समय से आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं कर रहे हैं।
अल्टीमेटम और कार्रवाई
इसके अलावा सभी कार्यालयों से अपने अधीन कर्मचारियों का अर्न लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव आदि को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना है, लेकिन टीएनबी कॉलेज, पीजी उर्दू, पीजी अंगिका और स्थापना शाखा द्वारा यह उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसको लेकर संबंधित पदाधिकारियों को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि वे सात दिनों में लंबित प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो अंतिम चेतावनी के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर विवि की तरफ से संबंधित प्राचार्य, प्रोफेसर इंचार्ज, हेड और शाखा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
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