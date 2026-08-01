Bhagalpur News: तीन अगस्त तक होगा ऑनस्पॉट में नामांकन
Bhagalpur News: भागलपुर के टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र: 2026-30) के लिए ऑनस्पॉट नामांकन 3 अगस्त तक चल रहा है। कॉलेजों में रोजाना नामांकन सूची जारी की जा रही है और काफी संख्या में विद्यार्थियों ने नए नामांकन आवेदन किए हैं। इस प्रक्रिया के लिए पहले से शेड्यूल जारी किया गया है।
Bhagalpur News: भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र : 2026-30) में ऑनस्पॉट के तहत नामांकन तीन अगस्त तक होगा। इसके लिए कॉलेजों में हर दिन सूची जारी की जा रही है। काफी संख्या में विद्यार्थियों ने नया नामांकन आवेदन भी किया है। जहां ऑनस्पॉट में नामांकन करा रहे हैं। इसके लिए पूर्व में ही शेड्यूल जारी किया गया है।
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