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Bhagalpur News: आज विवि में रहेगा अवकाश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू में मंगलवार को चेहल्लूम को लेकर अवकाश है,

Bhagalpur News: आज विवि में रहेगा अवकाश

Bhagalpur News: भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट : टीएमबीयू में मंगलवार को चेहल्लूम को लेकर अवकाश है, अब विश्वविद्यालय और उसकी इकाइयां बुधवार को खुलेगी, हालांकि अवकाश के बाद भी कई दूर-दराज के विद्यार्थी जानकारी के अभाव में विवि अपने कार्यों से पहुंच गए थे। कई विद्यार्थी अपना मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए परीक्षा भवन के काउंटर पर मौजूद थे।

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