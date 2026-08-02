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Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर कड़ी रहेगी सुरक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सावन की पहली सोमवारी पर भागलपुर के शिवालयों और धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा उपाय कड़े किए गए हैं। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने पुलिस बल को निर्देश दिए हैं कि महिला-पुरुष पुलिस की पर्याप्त संख्या तैनात की जाएगी और सीसीटीवी की निगरानी भी होगी। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर कड़ी रहेगी सुरक्षा

Bhagalpur News: भागलपुर। सावन की पहली सोमवारी के दौरान शहर में स्थित शिवालयों और धार्मिक स्थलों के पास कड़ी सुरक्षा रहेगी। रविवार को एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने इसको लेकर अधीनस्थ पदाधिकारियों और थानेदारों को निर्देश दिया। शिवालयों में पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। वहां लगे सीसीटीवी की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। महिला सुरक्षा पर विशेष नजर रहेगी। सादे लिबास में भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। ट्रैफिक संधारण में भी पदाधिकारी और जवानों की तैनाती रहेगी।

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