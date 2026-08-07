Bhagalpur News: लखीसराय: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, तीन युवक घायल
Bhagalpur News: बड़हिया के गंगासराय में एनएच 80 पर गुरुवार को दो बाइकों की टक्कर में तीन युवक घायल हो गए। घायलों में नीलेश कुमार, विकास कुमार और राकेश कुमार शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित घर भेज दिया गया।
Bhagalpur News: बड़हिया, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के गंगासराय स्थित गणेश मंदिर के समीप एनएच 80 पर गुरुवार की शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार तीन युवक घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय चिकित्सक के यहां प्राथमिक उपचार कराया गया। घायलों की पहचान जैतपुर निवासी नीलेश कुमार तथा बड़हिया निवासी विकास कुमार और राकेश कुमार के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी अनुसार नीलेश कुमार बाइक से लखीसराय की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से विकास कुमार और राकेश कुमार एक ही बाइक पर सवार होकर बड़हिया की ओर आ रहे थे। गंगासराय गणेश मंदिर के समीप दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे तीनों युवक घायल हो गए।
घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सक के पास पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सुरक्षित घर भेज दिया गया।
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