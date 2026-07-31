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Bhagalpur News: लालूचक: दो मंजिले पर सोए थे सभी घरवाले, तीन साल के बच्चे को नींद में उठाया और कर दी हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: हत्या के बाद आरोपित बदमाश ने घर के प्लास्टिक बोरी में शव को बांधकर नदी किनारे झाड़ी में फेंका नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक में तीन साल के बच्चे

Bhagalpur News: लालूचक: दो मंजिले पर सोए थे सभी घरवाले, तीन साल के बच्चे को नींद में उठाया और कर दी हत्या

Bhagalpur News: नाथनगर (भागलपुर), हिन्दुस्तान प्रतिनिधि  थाना क्षेत्र के लालूचक इलाके में बुधवार की रात घर की दूसरी मंजिल पर सो रहे मासूम की हत्या कर बदमाशों ने शव को नदी किनारे झाड़ी में फेंक दिया। मृतक बच्चे की पहचान पंकज मंडल के तीन वर्षीय पुत्र दिव्यांशु कुमार के रूप में हुई है। मामले में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में लगातार हो रही मासूमों की हत्या से लोगों में दहशत है। 16 दिन पहले महावीर स्थान में सोए तीन साल के आदित्य की हत्या कर बदमाशों ने शव को गंगा की धार में फेंक दिया था。

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घटना की जानकारी

घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर इंस्पेक्टर अभय शंकर समेत नगर डीएसपी 2 राकेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। डीएसपी ने एफएसएल को बुलाकर सैंपल कलेक्ट कराया। जैसे ही बच्चे के शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी घरवालों और स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने सीआईडी बुलाकर जांच कराने को कहा। डीएसपी के समझाने के बाद लोग माने और शव को पोस्टमार्टम में भेजने के लिए राजी हुए। नरगा महाशय ड्योढ़ी मुख्य मार्ग पर परिजन बच्चे के शव को लेकर सड़क पर बैठ गए। इस दौरान स्थानीय लोग भी जुट गए और बांस-बल्ला और टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया। सूचना पाकर शांति समिति से जुड़े लोग पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम हटवाया। डीएसपी ने पीड़ित परिवार को लिखित शिकायत देने को कहा और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। 

शौच के लिए गए चचेरे दादा ने देखा शव

मृतक दिव्यांशु के पिता पंकज मंडल ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ दो मंजिले मकान पर सो रहे थे। सुबह तीन बजे जब नींद खुली तो उनका बेटा गायब था। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला। सुबह पांच बजे उनके चाचा प्रकाश मंडल शौच के लिए नदी किनारे गए थे। जहां नीचे झाड़ी में एक प्लास्टिक सीमेंट बोरी से बनाई गई चटाई में उनका बच्चा मृत अवस्था में पड़ा था। हत्या के दौरान बच्चे का हाथ-पैर और कमर तोड़ दिया गया था। प्रकाश मंडल ने उसी रास्ते से सुभाष मंडल को भागते देखा था। उसके पैर और कपड़े में काफी कीचड़ लगा हुआ था। जब सभी सुभाष के घर पर गए तो चटाई में लिपटे मृत बच्चे की देखकर सुभाष की पत्नी भी रोने लगी। उसने कहा यह चटाई उसी के घर की है। पंकज मंडल ने चार लोगों सुभाष मंडल, पांचों मंडल की पत्नी सुलेखा देवी, भूलो मंडल और मुन्नी देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने सुलेखा देवी और भूलो मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। नगर डीएसपी 2, राकेश कुमार ने बताया कि मृतक बच्चे के पिता की लिखित शिकायत पर चार लोगों को घटना में नामजद किया गया है। अब तक की जो भी घटना हुई है, उसमें अभियुक्त सुभाष मंडल का नाम सामने आया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फरार लोगों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नाथनगर में किस बच्चे की हत्या हुई है?
नाथनगर में पंकज मंडल के तीन वर्षीय पुत्र दिव्यांशु कुमार की हत्या हुई है।
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